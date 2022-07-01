Исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян подал в отставку с должности члена Высшего судебного совета в связи с проблемами со здоровьем.
Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте ВСС.
Исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян подал в отставку с должности члена Высшего судебного совета в связи с проблемами со здоровьем.
Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте ВСС.
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В Вене началась встреча специальных представителей Армении и Турции. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении. Ранее...
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Депутат от оппозиционной фракции Национального собрания РА Армен Геворкян подал в отставку с поста председателя комиссии Национального собрания по региональной...
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С 1 июля 2022 года вступают в силу новые кодексы: Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный, с которыми подлежат изменению подходы и...
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о готовности российской стороны в самое ближайшее...Читать далее
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