Руководитель фракции “Честь имею” в Национальном Собрании Армении Айк Мамиджанян принял решение сложить с себя полномочия заместителя председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям.

Как сообщает Арменпресс, об этом депутат Айк Мамиджанян написал на своей странице в Facebook.

“Около 1 года я был заместителем председателя Постоянной комиссии по внешним связям. Рассматривая парламентскую дипломатию как ключевой инструмент для представления интересов Армении и Арцаха на международных площадках, я старался использовать этот инструмент максимально эффективно.

Учитывая политический и моральный кризис, созданный политическим большинством, я принял решение уйти с должности заместителя председателя Постоянной комиссии НС по внешним связям, продолжая использовать свои знания и связи на благо нашей Родины, в том числе используя инструменты парламентской и партийной дипломатии”, — отметил депутат.