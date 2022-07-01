В Вене началась встреча специальных представителей Армении и Турции. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Ранее спецпредставители подтвердили цель достижения нормализации отношений между странами посредством этого процесса. В связи с этим они провели откровенный и продуктивный обмен четкими мнениями и обсудили возможные шаги, которые можно было бы предпринять для достижения ощутимого прогресса в этом направлении.

Они подтвердили свое согласие продолжить процесс без предварительных условий.