Премьер-министр Никол Пашинян принял федерального министра экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия Свенью Шульце и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подчеркнул высокий уровень политического диалога между Арменией и Германией и подчеркнул важность визита правительственной делегации ФРГ в нашу страну. “Германия является крупнейшим среди стран ЕС торгово-экономическим партнером Армении, и мы также высоко ценим поддержку Германией демократической повестке Армении и обмен опытом. Мы заинтересованы в продолжении и расширении нашего плодотворного сотрудничества”, — отметил Никол Пашинян.

Федеральный министр ФРГ поблагодарила за прием и подчеркнула, что между двумя странами налажены тесные отношения, в том числе в рамках программы ЕС “Восточное партнерство”. Свенья Шульце выразила готовность правительства ФРГ продолжать и развивать взаимовыгодное партнерство и совместные проекты с Арменией.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения привержена продолжению демократического пути, и особо отметил важность программы “Восточное партнерство”, в рамках которой Армения добилась прогресса по ряду критериев. Никол Пашинян представил реформы правительства в сфере образования, юстиции, полиции и ряде других отраслей.

Собеседники констатировали, что у Армении и Германии есть потенциал для развития отношений в разных направлениях и желание продвигать эту повестку дня. Были обсуждены вопросы углубления сотрудничества в сферах сельского хозяйства, продовольственной безопасности, возобновляемой энергетики, образования, туризма, охраны окружающей среды и других областях, представляющих взаимный интерес. Двусторонне была отмечена важность инициатив, способствующих экономической и социальной активности женщин.

Премьер-министр сообщил, что с января 2022 года в Армении фиксируется высокий индекс экономической активности, и инвестиционная среда нашей страны, постоянно улучшающиеся условия могут быть интересны немецкому бизнесу. Федеральный министр экономического сотрудничества и развития ФРГ положительно отреагировала на слова премьер-министра Пашиняна. Глава правительства также выразил удовлетворение сотрудничеством Армении с GIZ и KfW.