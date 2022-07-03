Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко по случаю Дня независимости страны.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь.

Взаимное уважение и искренняя дружба между нашими народами служат надёжным фундаментом для укрепления плодотворного сотрудничества между Арменией и Беларусью.

Рассчитываю на Ваше заинтересованное содействие расширению и углублению армяно-белорусского взаимовыгодного партнёрства по всем перспективным направлениям.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси – мира и благополучия”.