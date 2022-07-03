3 июля отмечается Международный день без пластиковых пакетов (День без пластика), что, по мнению Министерства окружающей среды Армении, является хорошей возможностью еще раз проинформировать общество о том, что мир без пластика реален и что существуют разумные альтернативы одноразовым пластиковым пакетам.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на странице министерства в Facebook.

«Кажется, что продукция, столь обильно потребляемая человечеством, создана только для того, чтобы облегчить нашу жизнь, но это не так. Полиэтиленовые пакеты, выброшенные в окружающую среду, долго сохраняются и не подвергаются биологическому разрушению, в результате чего вызывают постоянное загрязнение. Они накапливаются и остаются в воде, на суше и наносят необратимый ущерб как окружающей среде, фауне и флоре, так и здоровью человека. Даже на свалках они продолжают наносить вред окружающей среде, выделяя канцерогенные газы — при воздействии солнца и при самовозгорании.

С 1 января 2022 года в торговых объектах и местах торговли, на выездных торговых точках запрещается реализация и продажа полиэтиленовых пакетов толщиной до 50 микрон. Мешки и пакеты из вторичного сырья, предназначенные для фасовки и взвешивания, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности продукции, являются исключением в рамках законодательных норм. Их продажа и реализация не запрещены.

В качестве альтернативного решения сегодня на рынке широко используются сумки многоразового использования, а их изготовлением занимается уже множество производств.

Каждый, от производителя и до конечного потребителя, должен ответственно и неукоснительно соблюдать это ограничение, установленное законодательством Армении, ради общей цели — иметь чистую родину», — говорится в сообщении.