Председатель Всемирного комитета Панармянских игр Ишхан Закарян встретился с членом исполкома ВКПИ, представителем Грузии Ваном Байбутом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с организацией и проведением VIII Панармянских летних игр, а также проблемы, связанные с участием молодежи из армянонаселенных городов Грузии в Панармянских играх.

По предварительным договоренностям, в VIII Панармянских летних играх примет участие большое количество армянской молодежи Грузии. Следующие встречи президента Всемирного комитета Панармянских игр пройдут в странах Центральной Азии.