Заместитель Председателя НС Армении Рубен Рубинян сослался на стиль работы оппозиции, подчеркнув, что в парламенте обсуждались важнейшие законопроекты «Об обороне и военной службе», в которых оппозиция также не участвовала.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Рубинян сказал в своем выступлении на внеочередной сессии НС.

«Может показаться, что наш поиск оппозиции устарел, но на самом деле я считаю, что это очень важная тема», — сказал Рубинян.

Он упомянул, что с начала работы НС 8-го созыва при обсуждении проектов на различные темы, не касающиеся обороны и безопасности, партнеры по оппозиции жаловались и поднимали вопрос, время ли для сейчас для обсуждения этих тем.

«Но только что мы обсуждали законопроекты о внесении изменений и дополнений в Закон РА «Об обороне» и о внесении изменений и дополнений в Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих»: два важных проекта. Наших коллег по оппозиции сейчас нет на улице, их нет здесь. Когда их спрашивают, вернутся ли они в Национальное собрание, они говорят, что вернутся со своей повесткой дня. Ну какая у них повестка, если их повестка не на улице, не здесь, не проект Закона об обороне, не Закон о воинской службе и статусе военнослужащих, то какая у них повестка дня», — сказал Рубинян.

По словам вице-спикера НС, представление о повестке дня оппозиции может составить их публичная активность в последние дни. «И их публичная активность в последние дни сводилась к следующему: отставкам здесь своих должностей, а в случае нескольких человек — отказу от мандатов. Поэтому, думаю, можно сделать вывод, что в эти дни единственная повестка дня оппозиции – это бегство от Национального собрания», – выразил свое мнение Рубинян.

Обсужденный на внеочередной сессии НС 6 июля законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» предусматривает, что офицер, окончивший военно-учебное заведение и назначенный на военную службу, на офицерскую должность в системе Минобороны получит 3-х комнатную квартиру в Ереване. А пакетом законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон РА «Об обороне» среди прочих изменений и дополнений закреплено, что начальник Генерального штаба будет первым заместителем министра обороны .