Министр обороны Армении Сурен Папикян сослался на дискуссии о том, что путем внесения изменений и дополнений в закон «Об обороне», согласно которому начальник Генерального штаба становится первым заместителем министра обороны, предпринимается попытка подчинить Вооруженные силы Силы министру.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Папикян заявил во время обсуждения пакета проектов на внеочередной сессии НС. «Многие говорят о попытке подчинить министру вооруженные силы. Во-первых, вооруженные силы подчиняются министру, это не эксперимент, это очень четкий шаг. Да, вооруженные силы должны подчиняться министру обороны и главнокомандующему. Во избежание неверных толкований и других вопросов, я очень четко говорю: властью, которую нам дал народ, мы вправе пользоваться в полной мере, и мы собираемся использовать нашу власть в полной мере».

Министр также добавил, что был бы очень заинтересован, если бы в обсуждении проекта участвовала и оппозиция, входящая в состав законодательной власти. Он отметил, что у многих оппозиционеров также есть опыт и знания военной службы. «И я не тот человек, который мог бы отвергнуть эти знания, объективные предположения. Естественно, я бы не отказался, но таких не было слышно», — сказал министр.

По словам Папикяна, политическая повестка оппозиции состоит не во благо Армении, а в том, чтобы довести власть до поражения.

По его словам, один из депутатов от оппозиции позвонил в главный военный комитет и спросил, по какому праву они призывают оппозиционных юношей в сборы.

«Люди, вы граждане Республики Армения или как? Правильно говорят, что защищать и спасать страну в Ереване легко, когда это делается в мягких, спокойных условиях, но вы, конечно, не спасаете, вы пытаетесь привести страну к неопределенности. Я объявил последний 1 месяц месяцем инженерных работ, приезжайте и участвуйте в инженерных работах, идите, участвуйте в трехмесячных сборах, вы граждане Республики Армения, ваши сторонники — граждане Республики Армения и равны, как и все остальные. Мы не отделяем граждан Армении друг от друга», — сказал Папикян, призвав не звонить военным, не делать завуалированных обращений.