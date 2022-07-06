В следующем году в Ереване планируется провести международный фестиваль дудукистов, который будет носить название «Дживан Гаспарян».

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр ОНКС Ваграм Думанян во время церемонии открытия бюста Дживана Гаспаряна 6 июля. «Я согласен с мнением, что музыка Дживана Гаспаряна – это еще и молитва. Недаром общественность присвоила ему титул «Король дудука».

В следующем году министерство планирует организовать международный фестиваль дудукистов под названием «Дживан Гаспарян», сказал министр.Заместитель министра Ара Хзмалян добавил, что самый верный и эффективный способ сохранить память – сохранить ее живой. «Дживан Гаспарян – человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший популяризации и интернационализации нашего абрикосового дерева, самого национального инструмента.

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Я думаю, что наивысшей оценкой его заслуг и успехов будет присвоение его имени международному фестивалю дудуки. Поскольку дудук включен в список ЮНЕСКО, для Армении очень важно иметь международный проект, который бы регулярно подтверждал каждый год право собственности на этот инструмент», — сказал Хзмалян.

Заместитель министра подчеркнул, что присвоение фестивалю имени Дживана Гаспаряна будет самой большой наградой за труд мастера. В рамках фестиваля также будут организованы конференции, дискуссии, публикации и т.д. для повышения осведомленности общественности об этом инструменте. Замминистра отметил, что идея фестиваля презентуется впервые. Это также будет обсуждаться с членами семьи мастера.