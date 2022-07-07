О закрытии 19-го Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» возвестит фильм писательницы и режиссера Карин Ованнисян «Небывалая республика», в котором Арцахская война 2020 года представлена через дневник писательницы и фотографа Лики Закарян.

Как сообщает «Арменпресс», официальная церемония закрытия фестиваля состоится 17 июля в концертном зале «Арам Хачатрян». В этом году международный кинофестиваль вновь представит публике конкурсные фильмы из разных стран мира, а также фильмы с самых престижных кинофестивалей.

Продюсерами фильма, созданного в 2022 году, являются Эрик Эсраилян, Серж Танкян, Карин Ованнисян и Алек Мухибян. Ассоциированный продюсер: Ануш Тер-Хачатрян. Авторы сценария: Лика Закарян, Карин Ованнисян. Главный оператор: Сурен Тадевосян. Музыка Ван Саргсяна. Звукорежиссер: Люсьен Палмер, CAS. Под редакцией Майкла Т. Волман. В ролях: Лика Закарян, Левон Аршакян, Артак Бегларян и др.

Когда в непризнанной республике Арцах начинается война, писательница и фотограф Лика Закарян находит убежище и начинает писать. Он еще не знает, что его дневник станет полной и многослойной историографией 44-дневной Арцахской войны.

«Мы гордимся тем, что с показом фильма «Невидимая республика» в рамках 19-го Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» он начнет свою миссию, заключающуюся в том, чтобы сделать историю нашей родины и ее народа видимой для мир», — говорит соавтор сценария фильма и исполнитель главной роли Лика Закарян.

Армяно-американская писательница, режиссер и продюсер Карин Ованнисян — сценарист и режиссер отмеченных наградами фильмов «1915» (2015), «Я не одинок» (2020) и «Правда к власти» (2021) и автор из книги «Семья теней».

19-й Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет в этом году с 10 по 17 июля.