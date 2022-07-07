Офицер, окончивший военное учебное заведение в Армении и назначенный на офицерскую должность в Министерстве обороны, получит 3-х комнатную квартиру в Ереване.

Как сообщает «Арменпресс», законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» был принят во втором чтении и полностью в Национальном Собрании, получив 58 голосов «за».

Предлагаемое жилищное обеспечение предполагает выделение служебных квартир с правом безвозмездного пользования ими после завершения учебы военнослужащим, принятым в военно-учебное заведение после 1 июля 2022 года, а также по истечении 20 лет военной службы. Также до истечения срока контракта, при признании их негодными к военной службе по состоянию здоровья, в случае увольнения с военной службы по контракту и приобретения права на военную пенсию по инвалидности, квартира предоставляется военнослужащему по праву собственности безвозмездно. Кроме того, предусмотрено, что в течение срока действия договора в силу причинно-следственной связи с прохождением военнослужащим военной службы, то есть в случае его смерти, квартира, выделенная военнослужащему на праве безвозмездного пользования, предоставляется его членов семьи с правом собственности.

Срок военной службы по контракту военнослужащих, зачисленных в военно-учебное заведение, составляет 20 лет. Офицер получит право собственности на квартиру сразу после 20 лет военной службы. Таким образом, военнослужащий получит 3-комнатную квартиру в Ереване, максимальная цена которой составляет 28,5 млн драмов.

В ходе обсуждения законопроекта с первого по второе чтение были внесены некоторые дополнения, направленные на распространение предлагаемого права на жилищное обеспечение на военнослужащих, занимающих офицерские должности в пограничных войсках.

«Мы также сможем обеспечить жильем пограничников, прошедших обучение в наших военно-учебных заведениях и подписавших контракт с государством на 20 лет. Они будут иметь те же права и обязанности, что и военнослужащие, которые будут служить в наших Вооруженных Силах», — сказал министр обороны Сурен Папикян.