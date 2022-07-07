Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Армении будет первым заместителем министра обороны.

Согласно сообщению «Арменпресс», Национальное Собрание во втором чтении и полностью приняло пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об обороне» и прилагаемые законы, за которые проголосовали 58 человек.

В пакете по-новому очерчены полномочия Правительства в области обороны, в них отдельно определены компетенции в области военной подготовки и военной мобилизации, утвержден ряд планов и программ, принятых Советом Безопасности. включены в План обороны РА, отредактированный и уточненный Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил и Министром обороны, и объем полномочий начальника Генерального штаба. В процессе военных поставок на Министерство обороны возлагаются функции всех видов тылового обеспечения, управления складскими помещениями и организации централизованных грузоперевозок, весь комплекс закупочных процессов для военных нужд.

Предполагается, что первым заместителем министра обороны станет начальник Генерального штаба Вооруженных сил, который, однако, не будет должностным лицом, замещающим министра.

«Пакет направлен на то, чтобы сделать государственное управление в Министерстве обороны и Вооруженных Силах более эффективным. Здесь очень важно иметь вертикаль управления, что приведет к тому, что мы сможем из первых рук более детально и хорошо осведомлены гражданским контролем, который мы осуществляем», — сказал министр обороны.