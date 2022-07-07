Число претендентов на получение гражданства Республики Армения достигло огромных объемов, особенно за последние 2 месяца, также значительно увеличилось число претендентов на получение идентификационных карт.

Как сообщает ««Арменпресс», об этом заявил заместитель начальника Полиции Армении Ара Фиданян на внеочередном заседании НС в ходе обсуждения законопроекта о внесении изменений и дополнений в Закон о гражданстве Армении.

«Целью проекта является расширение круга лиц, получающих гражданство в упрощенном порядке, которые внесут свой весомый вклад в ряде областей, в целях развития сфер экономики, науки, культуры, здравоохранения, спорта», — сказал Фиданян.

Обосновав неотложность обсуждения вопроса на внеочередном заседании, он сказал: «По известным всем причинам, в течение этого года, особенно за последние 2 месяца, число претендентов на получение гражданства Армении, а также число претендентов на получение паспорта и идентификационных карт гражданина РА достигло огромных размеров. И подобные разъяснения на данный момент на самом деле судьбоносны».

За 2021 год идентификационные карты получили 98 тысяч 635 граждан, а только за первое полугодие 2022 года — уже 105 тысяч 169 граждан. Немного увеличилось и количество лиц, получивших гражданство за оказание исключительных услуг. Если в 2021 году их количество было 9, то в течение первой половины 2022 года уже будет 14.

На заседании НС проект был принят, получив 58 голосов «за».