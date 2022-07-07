В цитадели замка Эребуни подведены итоги 1 года раскопок, проводившихся на территории замка с 2008 года. Как сообщает «Арменпресс», в цитадели музея-заповедника «Эребуни» экспедиция приняла посла Франции в Армении Анн Луйо, представившую результаты раскопок и перспективы сотрудничества с музеем-заповедником.

По словам директора музея Эребуни Микаэла Бадаляна, этот исследовательский проект, осуществляемый в рамках сотрудничества армянских и французских археологов, в основном сосредоточен на монументальном центре крепости, урартских храмах и большой колоннаде.»В 2021 году ходе раскопок продолжалось изучение площади Иубсинского храма, что позволило получить представление о его состоянии в 8-м или начале 7-го века до н.э.

Одной из важнейших наших задач было попытаться выяснить переходные периоды между окончанием урартского периода и созданием ахеменидского периода, постурартского периода, в котором было основано Армянское царство Ервандуни. Малоизученный и важнейший для нас регион», — сказал директор.

Микаэл Бадалян подчеркнул, что уже второй год бюджет армянской стороны если не больше, то точно равен бюджету французской стороны, и сейчас в работах участвуют армянские археологи, что крайне важно.«Мы должны постепенно переоценивать замок Эребуни, потому что это лицо Армении и один из самых важных брендов. Как археолог могу сказать, что раскопать памятник очень хорошо, но в какой-то момент нужно остановиться. Вместе с нашими французскими партнерами мы должны понять, когда мы остановимся, чтобы мы могли восстановить и сохранить то, что там есть, потому что помимо раскопок мы также должны владеть и заботиться о раскопанном», — сказал Микаел Бадалян.

Он подчеркнул, что и они, и французские археологи мечтали проводить раскопки в музее Эребуни, потому что не все могут проводить раскопки в Эребуни. В общем, музей Эребуни – это незаменимое сокровище для Армении, которое необходимо сохранить во что бы то ни стало. В этом году программа заканчивается, а в следующем году они должны еще понять, или в каком формате они хотят продолжить работу. Начнут раскопки или остановятся и начнут реставрационные и консервационные работы? Посол Франции в Армении Анн Луйо отметила, что руководитель французской археологической экспедиции Стефан Дешам вместе с армянскими и французскими коллегами-студентами уже много лет работает на этом древнем памятнике при финансовой поддержке МИД Франции и муниципалитета Еревана.«Я думаю, что это сотрудничество позволяет нам правильно представить древний памятник и понять его сложность.

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Это также возможность объединить разные армянские и французские стили работы в научной и исследовательской сферах», — сказал посол.Французский профессор Стефан Дешам сообщил, что они здесь, с одной стороны, для развития научного сотрудничества и научных обменов с армянскими коллегами-археологами, а с другой стороны, для изучения всей истории замка Эребуни. Он отметил, что раскопки здесь проводились еще в 1950-60 годах, но история замка до сих пор имеет много вопросов, ответы на которые пытаются найти путем археологических раскопок.«Для нас важно понять этот важный период перехода от Урартского царства к Ахеменидскому царству. На практике мы имеем почти столетие, о котором у нас нет сведений, и которое может соответствовать созданию первого Армянского царства, если опираться, например, на гипотезу Мовсеса Хоренаци», — заключил археолог.