Впервые в истории независимой Армении будет построено новое село. По сообщению «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь строительства водохранилища Капси.

Премьер-министр выразил надежду, что процессы, касающиеся водохранилища Капси, пройдут по плану правительства.

«Впервые в истории Армении мы построим там новое село. И очень важно, чтобы этот проект был успешным, и мы смогли внедрить там модель села 21 века и привнести новую городскую культуру, которая будет соответствовать нашим сегодняшним ожиданиям и запросам», — сказал Пашинян.

Правительство РА предоставит Министерству территориального управления и инфраструктуры 13,3 млрд драмов на реализацию трех крупных проектов. На реализацию проектов с 3 крупными блоками будет перераспределено около 13,3 млрд драмов. Один из этих блоков относится к водохранилищу Капси. По словам министра Гнела Саносяна, идет определенный процесс, документы изучаются, если все пройдет нормально, то необходимо будет внести застройщику предоплату. Таким образом, возникла необходимость выделения дополнительных средств в размере 3,5 млрд драмов.