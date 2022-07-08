Женская сборная Армении по баскетболу до 20 лет с 9 по 17 июля примет участие в матчах подгруппы «В» дивизиона «В» чемпионата Европы в городе Скопье, Северная Македония.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает федерация баскетбола Армении. Под руководством Сурена Арзуманяна в Скопье уехали следующие игроки:

Мэри Григорян

Лусине Титанян

Мариам Вирабян

Шушан Даниелян

Нара Зейналян

София Акопян

Диана Сарьян

Наре Авакян

Ани Мкртчян

Мане Шагинян

В тренерский штаб входит и Нарег Аведикиан.

Соперниками сборной Армении в этой подгруппе станут сборные Германии, Израиля и Грузии.