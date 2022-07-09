Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Армавирскую область в общине Овтамеч ознакомился с работами по благоустройству улиц и тротуаров улиц Ереванян и Баграмян, проводимому в рамках программ субсидирования.

Как передает Арменпресс, премьер-министр опубликовал видео на своей странице в Facebook.

Премьер-министр пообщался с собравшимися гражданами, поинтересовался различными вопросами, в том числе их сельскохозяйственной работой, обсудил проблемы поливной воды, удобрений.

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