В поселке Гай укрупненной общины Аракс в рамках субвенционных программ строится новый детский сад.

Как передает Арменпресс, в рамках визита в Армавирскую область премьер-министр Армении Никол Пашинян ознакомился с проводимыми работами.

Премьер-министр акцентировал внимание не только на строительстве здания, но и на решении других финансовых вопросов, таких как расходы на коммунальные услуги, заработную плату и имущество— за счет городского бюджета. Губернатор заверил, что с этим проблем нет.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян сообщил, что детский сад строится на за счет субвенций. Но впереди еще 2 этапа, и один из этапов — благоустройство территории, другой — обеспечение оборудованием, имуществом. Строительство здания детского сада будет завершено через 2 месяца.

При софинансировании правительства и общины в поселке также будет открыт новый центр здоровья.

Пашинян поднял вопрос: почему действующий центр здоровья в столь плохом состоянии? «Давайте построим здесь красивую небольшую амбулаторию», — предложил Пашинян.

Губернатор Армавира сообщил, что это заложено в планах. Создание нового медицинского центра планируется при софинансировании правительства и общины, участие правительства составляет около 50 процентов. «Мы обязательно должны это сделать», — заверил граждан премьер-министр.