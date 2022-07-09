Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что правительство постоянно занимается проблемами общины, делает все, чтобы жители общины почувствовали конкретные изменения.

Как передает Арменпресс, премьер-министр посетил сегодня различные общины Армавирской области. На встрече с жителями общины Ерасхаун, где глава правительства сделал незапланированную остановку, премьер-министр сказал собравшимся сельчанам: «Мы собираемся построить в республике 300 школ и 500 детских садов. Эта программа достигнет и вашего села».

Он подчеркнул тот факт, что школы и детские сады в селах Армении должны быть на более высоком уровне. Он сказал, что сразу решить все проблемы не получится, они будут решаться поэтапно. «Будьте уверены, что мы постоянно занимаемся проблемами общины, мы делаем все, чтобы жители общины почувствовали конкретные изменения. Но первая задача, которую нам нужно решить- это вопрос детей: школа, детский сад, дорога, вода…», — заявил премьер-министр.

В ходе визита премьер-министр также почтил память героев, павших в 44-дневной войне.