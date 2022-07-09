Во время визита в Армавирскую область к премьер-министру РА Николу Пашиняну обратились некоторые жители села по поводу продажи своего урожая. Пашинян поднял вопрос создания сельхозкооперативов, и они договорились, что сельчане и замминистра экономики должны подробно обсудить эти вопросы и попытаться найти пути урегулирования.

Как передает Арменпресс, один из жителей села, обратившись к премьер-министру, спросил, что думает государство о продаже сельчанами произведенной продукции.

«Вы со собираете свои участки — примыкающие 20 гектаров земли, пишете, подписываете, отправляете письмо заместителю министра экономики Арману Ходжояну о том, что готовы обсудить вопрос создания сельхозкооператива, и вам представят условия», — сказал премьер министр.

Пашинян призвал Ходжояна лично отправиться в село, чтобы обсудить с жителями условия.

Обращаясь к сельчанам, он сказал: «Надо найти менеджера:вы выращиваете, отдаете ему, он и берется за это».

Он призвал замминистра быть последовательным, проинформировать его обовсем.

«Это тот случай, когда говорят: помогите нам помочь вам. За это время мы поймем, в чем проблемы, в чем препятствия. Может быть, мы внесем изменения в законодательство, может быть, внесем изменения в нормативные акты, и, возможно, все получится», — сказал Пашинян, договорившись с сельчанами.