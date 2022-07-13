Премьер-министр Никол Пашинян принял участников 19-го Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” во главе с основателем фестиваля Арутюном Хачатряном: оскароносного режиссера, сценариста Терри Джорджа, почетного гостя фестиваля, оскароносного режиссера и сценариста Коста-Гавраса, актера, режиссера и сценариста Майкла Гурджяна и писателя, гуманиста, активиста Мирзу Диннайи.

Как сообщили Арменпресс в правительстве, во встрече также приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян и художественный руководитель и исполнительный директор кинофестиваля “Золотой абрикос” Карен Аветисян.

Премьер-министр приветствовал участие авторитетных представителей мира кино в проводимом в нашей стране значимом культурном мероприятии, которое способствует развитию киноиндустрии, активизации профессиональных контактов и обмену опытом. По словам Никола Пашиняна, развитие кинопроизводства важно не только для культуры, но и для образования, науки и технологий, и Армения заинтересована в приобщении к этому процессу не только на местном, но и на международном уровне.

Арутюн Хачатрян высоко оценил помощь правительства Республики Армения в проведении кинофестиваля и представил подробности процесса реализации. Участники 19-го Международного кинофестиваля “Золотой абрикос” также выразили благодарность за приглашение принять участие в мероприятии и поделились своими впечатлениями, подчеркнув, что они хорошо проводят время в Армении.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о тенденциях и перспективах развития кинематографии. Были обсуждены вопросы, связанные с эффективным использованием вложенных в данную сферу ресурсов, развитием кинорынка и качественной киноиндустрии, поощрением молодых специалистов. Премьер-министр Пашинян представил инициированные правительством реформы в сферах культуры и образования, целью которых являются качественные изменения, формирование ориентированной на развитие системы ценностей и среды.

Глава правительства пожелал успехов в дальнейшей деятельности 19-го Международного кинофестиваля “Золотой абрикос”.