Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар находится в Армении с кратким визитом.

Как сообщает Арменпресс, Клаар опубликовал в своем микроблоге Twiter сделанную в Ереване фотографию, написав: «Вернулся в очень жаркий Ереван с коротким визитом. Ждем важных встреч».

Спецпредставитель ЕС не уточнил, какие встречи ожидаются.

Back in a very hot Yerevan for a short visit. Looking forward to important meetings. pic.twitter.com/teKN31pqFk