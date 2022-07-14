Доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных по рекордной инфляции в США. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:53 мск курс европейской валюты к американской снижался до 1,0026 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара, а минутами ранее показатель достигал 0,9999 доллара впервые с 2002 года.

При этом к иене курс американской валюты увеличивался до 137,55 иены со 136,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29%, до 108,43 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1% против 8,6% в мае. Аналитики ожидали увеличения темпов роста цен лишь до 8,8%.