Из-за технических и временных проблем в этом году Sevan Startup Summit не состоится. Об этом заявил фонд Startup Armenia.

«Несмотря на то, что на данный момент в результате совместной работы с Национальным парком «Севан» и другими государственными ведомствами мы нашли новуютерриторию, практически пригодную для проведения саммита, и несмотря на то, что с 2021 проделана огромная работа, чтобы Sevan Startup Summit 2022 стал реальностью, мы вынуждены объявить, что в этом году снова из-за определенных технических и временных проблем крупнейшее и самое ожидаемое собрание в регионе не состоится в своем масштабе и формате, как это воспринималось нашей экосистемой», — сказал исполнительный директор Seaside Startup SummitВаагнРапян.

Фонд Startup Armenia в настоящее время активно работает над проведением этой осенью саммитов Seaside Startup Summit Australia и SSSholidays India Goa. Организаторы указали, что подготовка к Sevan Startup Summit 2023 начнется в ближайшее время и уверяют, что он состоится.