Мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения известного поэта Егише Чаренца, продолжают расширять свои границы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

18 июля в Гюмри состоится музыкально-театральное представление, которое также планируется представить в Ванадзоре (19 июля) и Дилижане (29 июля).

В рамках мероприятия, посвященного 125-летию со дня рождения Егише Чаренца, известные и неизвестные произведения поэта прочитают известные и популярные артисты, представив творческую личность, человека, патриота, влюбленного, семью, попавшего в тюрьму, трагичного и в то же время ставшего символом борьбы Чаренца. Также будет показана редкая хроника жизни и эпохи поэта.

В мероприятии примут участие заслуженные артисты РА, актеры Артур Утмазян, Бабкен Чобанян, Самсон Степанян. На вечере также будут присутствовать Самвел Топалян, Мхитар Аветисян и Ереванский государственный камерный хор (художественный руководитель Кристина Восканян). Национальный филармонический оркестр Армении исполнит отрывки из известных произведений армянских композиторов-классиков.

Концерт проведет заслуженный деятель искусств РА Рубен Асатрян, солист – Ованес Андриасян (тенор), режиссер и композитор проекта – Арам Сукиасян, видеомонтаж и анимацию сделает Армен Галоян. .