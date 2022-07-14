На заседании, состоявшемся 14 июля, правительством принято решение выделить Министерству территориального управления и инфраструктур 11,8 млрд драмов из резервного фонда правительства.

Представляя вопрос, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян отметил, что сумма эта будет ассигнована на капитальный ремонт ремонт автомобильных дорог — 2 межгосударственных, 6 республиканского и 4 — областного значения.

«Относительно работ, которые будут выполнены в рамках этой суммы, уже готова проектно-сметная документация. У нас имеется возможность, после утверждения проекта, весьма оперативно приступить непосредственно к строительным работам», — заверил Ваче Тертерян.

Премьер-министр Никол Пашинян представил подробности – о каких именно дорогах идет речь: 5-километровый отрезок межгосударственной дороги М4 – дилижанские повороты, 8,3-километровый отрезок межгосударственной дороги М10. Из дорог республиканского значения – отрезок Масис-Ранчпар Араратской области, дорога между населенными пунктами Даштаван-Дзорак-Саят-Нова, отрезок, соединяющий город Гавар Гегаркуникской области с трассой, 15,1-километровый отрезок автодороги республиканского значения Х75 Ширакской области, 2,7-километровый отрезок автодороги, ведущей к храму Ерерук, 8,6-километровый отрезок дороги в общине Степанаван, дорога областного значения S9-19Гергер-Кармрашен, 1,7-километровый отрезок дороги межгосударственного значения М5 к грузовому терминалу ЗАО «Международные аэропорты Армения», автодорога Лцен Сюникской области.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ премьер уделил качеству осуществляемых в республике дорожно-строительных работ. По существу, проблемы, связанные с качеством работы, не решены, отметил он.

«Время от времени возникают проблемы, связанные с качеством работ. В отдельных случаях, конечно, бывают дополнительные способствующие факторы, но в центре нашего внимания должно быть, тем не менее, качество работы. Причем, помимо вопроса качества дорог, у нас имеется и проблема движения автомашин, вес которых превышает допустимый. Наше политическое решение таково: необходима система дорожных весов», — сказал Никол Пашинян, добавив, что работы в этом аспекте ведутся, уже приобретено некоторое оборудование.

Подробности, связанные с проводимыми работам, представил руководитель офиса по координации работы инспекционных органов Артур Асоян. По его словам, вопрос находится в центре особого внимания, уже внесены соответствующие законодательные коррективы.

«На начальном этапе у нас было два комплекта мобильных весов, которыми осуществлялся контроль на проблемных участках. Впоследствии возникли проблемы, связанные с весами. Были ассигнования, и мы приобрели двое статических и одни мобильные весы. Последние в данный момент задействованы», — сказал Артур Асоян.

ПРЕМЬЕР ВЫРАЗИЛ ОЗАБОЧЕННОСТЬ в связи с тем, что обещанный в 2018 году детский сад в городе Мегри до сих пор не сдан в ксплуатацию. Хотя финансирование было.

«Хочу обратиться к детскому саду города Мегри. Еще в 2018 году я давал обещание относительно детского сада в городе Мегри. Средства на строительство выделил фонд «Мой шаг». Для меня неприятный сюрприз, что детский сад не работает. Почему работа не выполнена при наличии финансирования? Мне прислали фото, стыдно. Я дал поручение вице-премьеру Матевосяну. Считаю этот вопрос личной ответственностью для себя, независимо от того, кто является подрядчиком», — сказал глава Кабинета министров.

Дети не должны страдать в процессе выяснения вопроса о незавершенных работах, резюмировал Никол Пашинян, и отдал четкоераспоряжение: садик нужно сдать в эксплуатацию.