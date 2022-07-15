Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Трчунян провел рабочую встречу с делегацией, возглавляемой заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации Натальей Бочаровой.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования и культуры, науки и технологий, в целях обеспечения постоянного развития двусторонних отношений стороны подчеркнули возможности реализации новых совместных проектов в сфере образования и науки.

Была упомянута реализуемая в рамках межгосударственных программ стипендиальная программа, с помощью которой гражданам Армении предоставляется возможность получить высшее образование в вузах России, а гражданам России – в вузах Армении. Отмечено, что по профессиональным приоритетам выделенные места и подготовка соответствующих специалистов имеют большее значение в контексте обеспечения стабильности экономического развития страны.

Обсуждены рекомендации по реализации совместных инициатив, связанных с обменом опытом и развитием межвузовского программного сотрудничества, реализации программ обмена студентами, преподавателями, молодыми учеными и исследователями.

Заместители министров Армении и РФ отметили, что программные инициативы по обмену опытом могут включать направления оцифровки дипломов и предоставления двойных дипломов, организации процессов аккредитации и лицензирования вузов, а также оценки качества образования.

В состав российской делегации вошли заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России Елена Горожанкина, заместитель декана МГИМО Арам Афян.

В ходе встречи был также обсужден ряд других вопросов, связанных с развитием армяно-российских отношений в сфере науки и высшего образования, выпуском конкурентоспособных профессиональных кадров по совместным программам.