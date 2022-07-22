Патриарх армянского кино, Народный художник Армении, профессор Степан Андраникян более 40 лет проработал на киностудии «Айфильм». Как художник-постановщик он участвовал в создании 30 художественных фильмов, многие из которых по праву являются шедеврами армянского кино и входят в его «золотой фонд»: «Цвет граната», «Тжвжик», «Мы и наши горы», «Родник Эгнар».

Всю жизнь посвятив живописи, Андраникян создавал портреты современников и армянские пейзажи, но мало кто знает, что художник практически всю жизнь вел дневник, в котором регулярно фиксировал не только происходящие с ним события, личные мысли, но и драматические события ХХ века, современником которых он был, историю своей семьи, а также воспоминания об известных деятелях культуры и искусства, с которыми его свела его яркая и интересная жизнь.

Несколько лет назад Степан Андраникян приступил к работе по превращению своего дневника в книгу: 2 февраля 2017 году он переписал финал своих воспоминаний, а за день до ухода из жизни, 14 февраля, выбирал свои работы для выставки в Музее литературы и искусства им. Чаренца. И хоть Андраникян не увидел свой дневник, ставший книгой, это сделала его большая семья. Книга «Степан Андраникян. Воспоминания длиною в жизнь» вышла в свет в 2019 году, однако из-за пандемии и дальнейших драматических событий, произошедших в нашей стране, ее представление широкой общественности было отложено. И вот 18 июля книга была презентована в Музее Сергея Параджанова — музее человека, с которым Андраникян был дружен и работал над картиной «Цвет граната».

С Параджановым Андраникян познакомился в годы своей учебы во ВГИКе: Степан учился на художественном факультете, а Сергей — на режиссерском. Их первая встреча состоялась 15 октября 1948 года. На остановке “Лосиноостровская” в троллейбус, в котором Андраникян вместе с группой студентов ехал в институт, вошла группа молодых людей. Среди них своей внешностью и поведением очень выделялся один молодой человек.

«Среднего роста, смуглый, с волнистыми волосами, большими, выразительными и малость смеющимися глазами и небольшими усиками, очень подвижный и активный. Троллейбус зашумел: наполнился шутками и историями, и в центре всего этого был этот парень, которого называли Сережа. По традиции студенты кучковались в конце троллейбуса и билетов за проезд не брали. Когда до института оставалось пару остановок, в троллейбус вошли два контролера. Парень с кавказской внешностью по имени Сергей полушутя-полусерьезно обратился к одному из них: «Уважаемый контролер, мы испанские студенты. Стипендию пока не получили. Извините, в следующий раз возьмем двойное количество билетов». Ну а контролер с присущей ему строгостью, покосившись на нас, кучкующихся в углу, спросил: «А эти голубоглазые, светловолосые тоже испанцы?» Сережа, коварно улыбаясь, посмотрел на нас, и, заметив меня, воскликнул: «Вакириса, ну-ка, подойди, чтобы товарищ контролер убедился в том, кто ты есть». Ребята вытолкнули меня вперед. Контролер глянул на меня, потом на Сергея, хотел что-то сказать, когда троллейбус остановился на нужной нам остановке», — вспоминает Степан Андраникян.

Ребята смеясь и шумя вывалились из троллейбуса. До института нужно было идти минут 15. И тут к Степану неожиданно подошел Сергей.

— Ну, «Вакириса», скажи-ка свое настоящее имя.

— Меня зовут Степан, а фамилия — Андраникян.

— Вай, хайес, то?

— Хайем, хай. Иск ду овес?

— Я тоже хай. Только я шур твац армянин, по армянски почти не говорю. Ну ладно, будем знакомы. Параджанов Сергей. Я из Тбилиси. А ты?

— А я из Еревана. На первом курсе художественного факультета…

— Я на режиссерском, на третьем курсе. Вот и познакомились два земляка. Только один полноценный армянин, а другой неполноценный, значит шур твац…

— Мы еще встретимся, не так ли?

— Конечно, обязательно встретимся…!!!

С тех пор и началась дружба двух талантливых людей, которая продлилась долгие годы.

В книге Степана Андраникяна еще много интересных историй: о его годах учебы во ВГИКе, знакомстве со звездами советского кино, о работе на «Арменфильме», путешествиях и многом другом. Есть и удивительные рассказы о далеком прошлом — как спаслась семья его деда от геноцида, как она оказалась в Майкопе, где и родился художник.

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Или о похоронах Агаси Ханджяна в 1936 году в Ереване, наводнении в столице 25 мая 1946 года, аварии трамвая на улице Абовяна в 1948 году с человеческими жертвами… Это не только история жизни неординарного человека, но и немного история страны: книга воспоминаний Степана Андраникяна — замечательная возможность окунуться в наше прошлое, понять и и переосмыслить через жизнь, мысли, думы и душевные переживания замечательного художника, очень любящего свою родину.