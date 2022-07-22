Компании, экспортирующие из Армении, жалуются, что в последнее время на них сильно повлияло повышение драма, инфляция также создает свои трудности, так как выросла цена закупаемого сырья для товаров, подготовленных к экспорту, также есть проблемы и в плане логистики. «Арменпресс» беседовал с некоторыми экспортерами.

Снижение курса доллара, укрепление драма

Подорожание драма, падение курса доллара, наблюдаемое в Армении уже давно, сказываются на экспортерах. Контракты на экспорт в основном заключаются в долларах, и теперь они, получив ту же сумму в долларах за тот же товар, фактически зарабатывают меньше в драмовом эквиваленте.

Основным направлением экспорта предприятия по переработке сельхозпродукции «Армавир Фрут» являются США. Компания экспортирует в Соединенные Штаты большое количество консервированных фруктов и овощей, сухофруктов и других продуктов. Айк Манукян, учредитель компании, член Союза предпринимателей «Манташянц», говорит, что их главная проблема на данный момент — это колебания курса иностранной валюты и укрепление драма. Благодаря программам господдержки люди начали сажать огороды, создавать тепличные хозяйства, увеличились объемы продукции.

«Однако, когда у нас возникает проблема, она автоматически передается и сельским жителям. В условиях укрепления драма мы не в состоянии переработать весь этот объем. Что касается цен, то наши соглашения с зарубежными партнерами имеют многолетнюю историю, они очень мало изменились за эти годы. Например, в США потребовалось 8-9 лет, чтобы занять позицию на рынке и продавать свою продукцию. И сейчас, если мы изменим и поднимем цену, мы потеряем рынок», — говорит Манукян.

По его словам, они не могут повышать цену на экспортируемый товар, а если повысят, то потеряют конкурентоспособность на этом рынке. В условиях 20-процентного падения курса доллара компании невыгодно экспортировать даже часть продукции, однако в этом году они продолжают ее экспортировать, чтобы не потерять рынок, но, по словам основателя, они теряют финансовые ресурсы.

Норайр Геворкян, соучредитель транспортно-экспедиторской компании «Спиннакер Групп», член Союза предпринимателей «Манташянц», также подчеркивает, что колебания курса иностранной валюты являются проблемой для всех экспортеров. «В результате колебаний валюты, повышения драма сейчас страдают все экспортеры. Повышение курса валюты, безусловно, не является чем-то плохим. Но когда это делается сразу, возникает проблема», — говорит он.

Он подчеркивает, что цены в сфере грузоперевозок исчисляются в долларах. «Когда мы говорим, что фрахт стоит около 2500 долларов, мы учитываем, что раньше мы рассчитывали по курсу 480 или 475 драмов, сейчас приходится использовать 410-420. Это, естественно, ведет к росту цен, потому что большая часть наших расходов в Армении в драмах, а если пересчитать эти 2500 долларов в 420 драмов, то мы имеем убыток порядка в 15-20 %», — говорит Геворкян.

Центральный банк придерживается той позиции, что искусственная девальвация драма в Армении может привести к серьезным проблемам. Председатель Центрального банка Армении Мартин Галстян, касаясь предложений искусственно девальвировать драм, подчеркнул, что в этом случае будет создана новая волна инфляции, которая ударит по всем гражданам Армении, в том числе и по экспортерам.

Логистические вопросы

Вопрос КПП «Верхний Ларс» также является проблемой для экспортеров. Регулярно, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий, там скапливаются грузовики, в последнее время выстроились длинные очереди армянских грузовиков, вывозящих в том числе и скоропортящиеся продукты.

Компания «Армавир Фрут» в небольшом, но в определенном объеме экспортирует и в Россию. «В ближайшее время у нас будут большие договоренности с нашими партнерами на российском рынке. Другими словами, вопрос КПП «Ларс» будет для нас очень актуальным. Мы импортируем для переработки, и в этом случае у нас также есть проблемы с Ларсом», — говорит основатель компании Айк Манукян.

Он подчеркивает, что Ларс важен для любого экспортера, потому что у них заключены контракты. «Если проблема Ларса не будет решена, значит, мы должны иметь склады в России, чтобы не нарушать договоренности, иметь большой объем хранения и рефрижерации по скоропортящимся товарам», — говорит основатель компания.

Он также заметил, что в этом году некоторые из экспортеров свежих абрикосов вернулись обратно, чтобы продать перерабатывающим компаниям перезрелые и уже непригодные для первичного рынка продукты по гораздо более низкой цене.

На проблему Ларса указывает и соучредитель транспортно-экспедиторской компании «Спиннакер Групп» Норайр Геворгян. «Проблема Ларса не нова. Те, кто работал в этом направлении, знают, что это всегда проблематично, зимой бывают одни проблемы, а летом, как в этом году, возникли проблемы либо из-за таяния снегов, либо из-за рельефа. Однако в этом году к ним добавился и большой поток машин из других стран, которые не могут попасть в Россию через Европу, и Ларс стал для них альтернативным маршрутом. А у Ларса нет возможности обслуживать такое количество автомобилей, оно в несколько раз превышает возможности Ларса», — говорит он.

В этом году компания не экспортировала абрикосы. «Мы знали, что не сможем быстро пересечь Грузию по времени, будут очереди. Были и другие причины», — сказал он.

Планируется, что паромное сообщение решит проблему пересечения Ларса. С этой целью правительство также утвердило меру, направленную на снижение дополнительных расходов, возникающих в случае перевозки товаров паромным транспортом с целью экспорта с территории Армении или ввоза на территорию Армении. Запуск паромной переправы планировался на 15 июня, но он пока задерживается, заявил министр экономики Ваан Керобян, осталось получить разрешение голландского оператора порта Поти. Эта компания также ввела санкции против России. По заверению министра, ведутся переговоры, чтобы эти санкции не распространялись на паромы для перевозки армянских товаров.

Однако представители обеих компаний считают, что, конечно, паромные перевозки облегчат проблему, но это не решение проблемы, потому что из Армении на экспорт уходит гораздо большее количество, чем можно перевезти паромом. Кроме того, Норайр Геворгян замечает, что правительство Армении хотя и делает все в этом плане, но есть проблема с европейской компанией по поводу запуска конкретного паромного сообщения.

Инфляция

В последнее время наблюдается инфляция как на международном рынке и во многих странах, так и в Армении. В мае уровень инфляции составил 9 %. По словам основателя компании-экспортера «Армавир Фрут» Айка Манукяна, проблемы им создает и инфляция, цены на сырье выросли, а цены на импортные товары не снижаются, несмотря на падение курса иностранной валюты.

«Это цепная реакция, в результате инфляции рабочей силы, солярки, удобрений и прочего цена на сельхозпродукцию также растет, потом к нам поступает дорогая сельхозпродукция, она запасается, цены на другую импортную продукцию. Например, цены на сахар и другие продукты, тоже не снижается, в итоге себестоимость уже становится достаточно высокой, что создает серьезные проблемы», — говорит Манукян.

Он уверяет, что в конце каждого года они планируют инфляцию на следующий год, учитывая информацию, которую дает ЦБ, состояние страны и другие реалии, и исходя из этого решают ценовую политику продуктов, но они не могли предсказать, что иностранная валюта в этом году так снизится.

Предлагаемые решения

Говоря о повышении драма, создавшем проблемы для экспортеров, Айк Манукян отмечает, что это может оказать негативное влияние на экономику и с точки зрения инфляции. Поэтому он предлагает другой вариант: поддержку компаний-экспортеров, подчеркивая, что компании, экспортирующие как товары, так и услуги, составляют костяк экономики страны. Таким образом, предложение учредителя компании состоит в следующем: допустим, компания получила 1000 долларов за экспортируемый товар, которые она поменяла за 400 драмов, а раньше меняла за 480, то определенная часть разницы между 400 драмами и 480 должна быть компенсирована.

Норайр Геворгян, основатель компании «Спиннакер Групп», также отмечает, что проблема колебаний валюты является глобальной проблемой, она не зависит только от Армении. Он отмечает, что целью невмешательства ЦБ является сдерживание инфляции. По словам Геворгяна, в какой-то степени это удается, но инфляция также является общемировой тенденцией, поэтому контролировать инфляцию в целом не удастся. Однако он подчеркивает, что в этом случае страдают экспортеры, и к ним нужно относиться соответственно.

«Если не будет компенсации пострадавшим отраслям, они окажутся в очень тяжелом положении. Должна быть отраслевая поддержка компаний-экспортеров, тех, у кого есть долларовые контракты», — говорит Геворкян.

Чтобы найти решение этих проблем, внести предложения, обсудить их, предприниматели, входящие в Союз предпринимателей «Манташянц», проводили и проводят различные встречи со всеми соответствующими ведомствами.

Анна Григорян