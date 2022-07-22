Женская национальная сборная Армении по шахматам поедет на 44-ю Всемирную шахматную олимпиаду с амбициозной целью — наконец-то стать призером главного командного турнира планеты. Именно эту задачу в беседе с корреспондентом «РА» озвучил наставник команды, гроссмейстер Завен Андриасян, под руководством которого армянские шахматистки в эти дни проводят учебно-тренировочный сбор в Цахкадзоре.

— Как проходит подготовка?

— Честно говоря, мы давно начали готовиться к Олимпиаде, а на этом сборе, можно сказать, наносим последние штрихи — подводим итоги проделанной работы. Основное внимание уделяем решению отмеченных у отдельных игроков проблем, более тщательно работаем над некоторыми задачами, проводим тренировочные партии. И, конечно, не забываем о физической подготовке шахматисток, которая не менее важна в столь напряженных турнирах. В конце недели вернемся в Ереван, а 27 июля отправимся в Индию.

— Тренируетесь в полном составе?

— К сбору привлечены Лилит Мкртчян, Мариам Мкртчян, Сусанна Габоян и Анна Саркисян. Отсутствует только Элина Даниелян, решившая отдохнуть перед трудным турниром, подзарядиться и со свежими силами присоединиться к команде. Возможно, она успеет подъехать на сбор в последние дни.

— Какая задача поставлена перед сборной на Олимпиаде?

— Задача, как таковая, не сформулирована, однако все мы горим желанием наконец-то завоевать вожделенные медали Шахматной олимпиады, а также прервать печальную традицию последних лет, в течение которых наша сборная постоянно оказывалась за чертой призеров крупнейших командных соревнований. Постараемся наверстать упущенное и побороться за медали. На прошлой Олимпиаде мы обидным образом упустили реальную возможность занять призовое место. Кстати, тогда у нашей команды был 12-й рейтинг среди всех сборных, а сейчас — 11-й. Это — хороший знак. Считаю, что на этот раз у нас есть реальная возможность оказаться в призерах. Во всяком случае, думаю, по качеству игры и прочим факторам мы не уступаем сборной, имеющей четвертый рейтинг на Олимпиаде.

— Во многих командных турнирах последних лет сборная Армении выдавала впечатляющий старт, однако на финише сдавала позиции из-за моральной и физической усталости игроков. У Вас есть ключ к решению этой проблемы?

— Действительно, в последние годы мы были близки к успеху в разных соревнованиях, однако в последних турах упускали возможность стать призером. Выводы, конечно, сделали. Вообще, мы постоянно стремимся усовершенствовать свои подходы в работе. Возможно, нам еще чего-то не хватает. Надеюсь, в Индии все сложится по-другому. Тут важно сделать так, чтобы шахматистки были загружены по возможности равномерно. Важно, чтобы не возникало ситуаций, когда некоторые игроки практически без отдыха играют весь турнир, а у других бывают длительные простои. Это столь же неправильно, как и чрезмерная нагрузка, потому что трудно снова настроиться на игру после того, как несколько дней оказываешься в роли зрителя. Постараемся справиться с этой проблемой и вернуться, как говорится, со щитом.

P.S. Женская сборная Армении участвует в шахматных Олимпиадах с 1992 года. Лучший результат — 5 место на Олимпиаде 2014 года. В 2018 году армянки заняли в Батуми 6-е место, уступив 2 очка командам, оказавшимся на первых двух строчках итоговой турнирной таблицы и 1 — бронзовому призеру. В 2003 году наша сборная победила на командном чемпионате Европы, а четыре года спустя завоевала бронзовые медали континентального первенства.