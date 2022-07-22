Доля платежей в национальных валютах государств Евразийского экономического союза во взаимных расчетах может достичь 80% в текущем году, сообщила на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, отметив: «В 2021 году доля платежей в национальных валютах во взаимных расчетах составила 73,5%».

По словам официального представителя ЕЭК, вопросы повышения устойчивости экономик государств союза планируется обсудить на заседании рабочей группы высокого уровня 22 июля. Заседание пройдет с участием председателя коллегии Михаила Мясниковича, министра по экономике и финансовой политике Бакытжана Сагинтаева, а также ряда других должностных лиц коллегии, министерств и национальных банков сторон.

«В повестке вопросы стимулирования взаимных инвестиций и расширения использования национальных валют государств ЕАЭС во взаимных расчетах. В настоящее время все условия для увеличения доли расчетов в национальных валютах созданы. В том числе необходимая платежно-расчетная инфраструктура. В то же время у сторон имеются дополнительные возможности по расширению использования национальных валют во взаимных расчетах, влияние которых планируется обсудить на заседании», — сообщила Малкина.

Напомним, что в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.