В Международной федерации гимнастики зарегистрирован элемент имени члена сборной Армении по спортивной гимнастике, бронзового призера Олимпийских игр Артура Давтяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация гимнастики Армении.

«В мужской гимнастике прибавился еще один элемент. На чемпионате мира, проходившем в Каире, столице Египта, Артур Давтян в упражнении на коне исполнил новый элемент, который официально был назван его именем.

В мужской гимнастике есть элементы, названные именами армянских гимнастов: Гранта Шагиняна (упражнения на коне), Альберта Азаряна (на кольцах), Артура Акопяна (опорный прыжок), Ваагна Степаняна (на кольцах), Ваагн Давтяна (кольца), Эрия Гебешяна (на брусьях)» — говорится в сообщении федерации.