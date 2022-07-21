На заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся критических замечаний в адрес судебной реформы.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что он также недоволен этим, хотя по ряду направлений проделана значительная работа, и это отмечено международными партнерами Армении.

«Когда мы говорим о проведенных реформах, нас критикуют в связи с реформами в судебной системе. Отмечается, что работы не имели достаточного успеха и интенсивности. Я и сам заметил это, да, я не доволен, но позвольте отметить. Недавно я прочел отчет программы Восточного партнерства ЕС и отметил, что по ряду направлений Республика Армения находится на лидирующих позициях в списке стран Восточного партнерства. Подзаголовок «Независимая судебная власть» также находится в этом списке. Это, с одной стороны, хорошо, что мы требуем от себя большего, но с другой стороны, мы должны отметить и то, что, по данным международных партнеров, мы добились значительного прогресса. Среди стран Восточного партнерства мы лидируем по ряду направлений: доверие к выборам, борьба с коррупцией, свобода слова», — сказал Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что огромная часть судебных реформ напрямую связана с цифровой повесткой. По его словам, цифровизация не может происходить в изолированном секторе, это должна быть системная работа. Основополагающий принцип — взаимодействие. Другими словами, если в одной государственной системе есть цифровая платформа, она должна быть и во всех других государственных системах.

«При обсуждениях мы отметили, что в Армении много цифровых платформ, но они не функциональны. Нет цифрового доступа к информации, необходимой другим ведомственным структурам. Очень важно, чтобы цифровые формулы были функциональными и доступными для соответствующих структур», — сказал Никол Пашинян.Премьер-министр отметил, что предстоит значительная работа по цифровым реформам в сфере нотариальных услуг и судебных процессов. На первых порах будет создана возможность для исков, уведомлений, документооборота цифровым путем, в дальнейшем необходимо будет добиться того, чтобы судебные процессы проходили по письменным процедурам, и не было необходимости идти в суд.