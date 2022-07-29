Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио, обладатель Кубка мира-2022, победитель Европейских игр и чемпион Европы Артур Давтян стал седьмым армянским гимнастом, имеющим именной элемент в родном виде спорта. Международная федерация гимнастики признала авторское право 29-летнего ереванского спортсмена на разработанный им новый элемент в упражнении на коне, включив его в соответствующий реестр под фамилией Давтяна. В постсоветский период подобной чести удостоился уже четвертый отечественный гимнаст, всего же элементы со своими фамилиями имеют семеро наших соотечественников. Об этом знаковом событии мы побеседовали с главным тренером мужской национальной сборной Армении, судьей международной категории Акопом Серобяном.

— В чем особенность разработанного Давтяном нового элемента?

— Особенность в том, что Артур стал первым гимнастом в мире, выполнившим этот элемент. А если серьезно, то трудно ответить на этот вопрос без использования профессиональной терминологии, которая вряд ли будет понятна обычным читателям и любителям спорта. Думаю, не стоит в такую жару загружать их такими деталями.

— И все же?

— Пожалуй, этот элемент можно представить следующим образом: поворот на 270 градусов с обратной хваткой одной рукой одной ручки снаряда. Это элемент группы C, который будет оцениваться в 0,3 балла. Пока трудно сказать — будет ли он включен в гимнастические упражнения в ближайшей перспективе. Тут многое будет зависеть от целесообразности применения «элемента Давтян» и желания отдельных гимнастов. Будет ли его использовать сам Артур? Тоже трудно сказать. Это опять же будет зависеть от целесообразности.

— Планируете разрабатывать другие новые элементы?

— Пока — нет, но в будущем, возможно, появятся новые идеи. Тут важно отметить, что именные элементы имеют уже семеро армянских гимнастов: Грант Шагинян (в упражнении на коне), Альберт Азарян (на кольцах), Артур Акопян (в опорных прыжках), Ваагн Степанян (на коне), Ваагн Давтян (на кольцах), Артур Давтян (на коне) и Хури Гебешян (на разновысоких гимнастических брусьях). Четверо последних удостаивались подобного признания в период независимости нашей страны.

— Как проходит подготовка к стартующему через пару недель чемпионату Европы?

— Подготовка проходит в штатном режиме. Отправляемся на трехнедельный сбор в Тбилиси, откуда и поедем на стартующее 15 августа в Мюнхене континентальное первенство среди взрослых и молодежи. В соревнованиях взрослых у нас будет пять участников, из которых только Гагик Хачикян выступит с программой многоборья. Его задача — завоевать путевку на чемпионат мира, поэтому и будет соревноваться в многоборье. Остальные четыре гимнаста нашей национальной сборной уже оформили участие в мировом чемпионате и будут выступать только в отдельных упражнениях: Артур Давтян — в опорных прыжках и упражнении на коне, Ваагн Давтян и Артур Аветисян – на кольцах, а Арутюн Мердинян — на коне.

В молодежном чемпионате Европы Армению представят Гамлет Манукян, Мамикон Хачатрян и Эрик Багдасарян, которые будут соревноваться по программе многоборья.

— Озвучите свои ожидания от грядущего чемпионата?

— От ребят требуется только одно — выступить с надлежащим настроем и максимально внимательно выполнить упражнение. Итоги же подведем после чемпионата. Хотелось бы отметить, что гимнасты национальной сборной выступят под руководством моих коллег Айка Назаряна и Ашота Гаспаряна, а молодежной команды — Артака Айдиняна. Я и Элфиком Оганесян будем сконцентрированы на судейской работе.