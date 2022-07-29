На заседании 28 июля правительство Армении одобрило проект Министерства обороны Армении, согласно которому более 500 военнослужащих получают возможность воспользоваться программой доступного кредитования для приобретения жилья.

Как отметил заместитель министра обороны Арман Саркисян, после утверждения проекта все, кто внесены в жилищный проект 2022 года, получат справки для кредитования.

«Всем военнослужащим офицерского состава и старшего унтер-офицерского состава Министерства обороны и военнослужащим-контрактникам, подавшим заявки в 2022 году, предоставится возможность воспользоваться программой долгосрочного ипотечного кредитования на доступных и льготных условиях для приобретения квартиры или жилого дома, либо строительства жилого дома. В случае принятия проекта еще 526 военнослужащих получат необходимые для зачисления удостоверения. Приоритетный доступ к программе получат и военнослужащие, поступившие в военные учебные заведения до 1 июля 2022 года и направленные на постакадемическую контрактную военную службу после окончания учебного заведения, при условии обращения в течение 5 лет после окончания обучения», — пояснил Арман Саркисян.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян отметил, что предусмотрена государственная субсидия в размере 10% от основной суммы и 3% от установленной процентной ставки.

«В 2022 году зарегистрировано 1018 военнослужащих с заявками на данную программу. Из них 492 военнослужащим кредитные сертификаты были выданы в очередном порядке и по жеребьевке. В случае принятия данного проекта остальным 526 военнослужащим также будет выдано удостоверение, необходимое для их зачисления. Все военнослужащие на учете получат возможность воспользоваться этой важной программой, улучшающей их социальные гарантии», — сказал Амбарцум Матевосян.

Правительство одобрило также проект Закона Республики Армения «Об утверждении государственной программы развития образования до 2030 года».

Представляя проект, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян отметил, что последняя госпрограмма развития сферы образования была принята в 2011 году, подчеркнув, что закрепление в документе долгосрочного планирования концептуальных положений развития человеческого капитала, признанных правительством приоритетными, является императивом дня.

«Он касается всех уровней формального образования, непрерывного образования и исходит из того, что поступательное развитие экономической и общественной жизни Республики Армения может быть обеспечено путем осуществления ощутимых инвестиций в развитие человеческого капитала. С этой точки зрения финансовые ресурсы на образование являются не расходом, а необходимым вложением на развитие государства и общества. Должен сказать, что в центре программы находится человек и раскрытие его возможностей», — сказал Артур Мартиросян.

Конечная цель проекта — создание конкурентоспособной системы образования. Определены 3 стратегических направления: формирование универсальной инклюзивной личностно-ориентированной образовательной среды на всей территории Армении, повышение эффективности образования, также интернационализация и экспорт образовательных услуг.

«Выделю несколько важных положений: обеспечить всеобщий охват образовательных учреждений, дети, поступающие в школу, будут охвачены дошкольными программами не менее одного года, службы яслей будут действовать во всех расширенных общинах. Все учебные заведения будут иметь благоустроенные корпуса, лаборатории, рабочие зоны, оснащенные необходимым оборудованием. Педагоги будут сертифицированы. Ни один ребенок не останется вне системы обязательного образования», — подчеркнул Артур Мартиросян.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян сообщил, что проект достаточно обширный, в ближайшее время он будет представлен в Национальное Собрание.

«Мы установили несколько критериев. Во-первых, мы должны выполнить наши предвыборные обещания, план на 2021-2026 годы. Для нас очень важно, чтобы ни один учащийся с высокой успеваемостью не лишился возможности получить образование из-за платы за обучение. В целом, образовательные услуги должны быть доступны каждому гражданину Армении по месту жительства», — сказал Амбарцум Матевосян, напомнив в этом контексте, что правительство реализует программу, в рамках которой строятся и капитально ремонтируются несколько сотен школ и детских садов.