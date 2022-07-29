Ведутся переговоры относительно встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Точной даты пока не указывается.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель постоянной комиссии НС по международным отношениям Эдуард Агаджанян, отвечая на вопрос, ожидаются ли в ближайшее время встречи министров иностранных дел и глав государств.

«В последнее время в дипломатическом секторе ведется довольно активная деятельность, в том числе и в контексте НС и парламентской дипломатии. Встречи происходят довольно часто, в разных форматах. И, насколько мне известно, ведутся переговоры и о том, что через какое-то время должна состояться встреча лидеров стран», — сказал Агаджанян.

Дату встречи он не уточнил.