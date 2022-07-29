Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по координации работ по повышению уровня безопасности дорожного движения в Республике Армения.

Как сообщили в пресс-службе офиса вице-премьера, в заседании также приняли участие руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, заместитель министра территориального управления и инфраструктур Кристине Галечян, заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Трчунян, губернаторы, начальник Дорожной полиции Егор Карапетян, представители заинтересованных государственных и общественных структур.

Целью создания Межведомственной комиссии является привлечение внимания заинтересованных государственных ведомств и организаций к проблемам и пробелам в сфере безопасности дорожного движения в Армении, создание платформы для сотрудничества, обмена информацией и подотчетности по вопросам безопасности дорожного движения.

Вице-премьер Матевосян приветствовал участников заседания и отметил, что одной из важных задач транспортной системы Армении является повышение эффективности дорожно-транспортной инфраструктуры страны и обеспечение эффективных транспортных услуг.

“Миллионы людей в мире погибают в дорожно-транспортных происшествиях. В этой связи статистика в Армении тоже вызывает тревогу, т.к. ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 300 человек. Армения должна предпринять все необходимые шаги в направлении повышения безопасности дорожного движения, что подразумевает реализацию мероприятий, направленных и на пересмотр законодательства в области безопасности дорожного движения, и на улучшение дорожной инфраструктуры, и на увеличение безопасности транспортных средств, а также необходимо проводить образовательные программы и кампании по информированию общественности”, — подчеркнул Амбарцум Матевосян.

Были обсуждены проект Национальной стратегии безопасности дорожного движения Армении, текущее состояние безопасности дорожного движения и существующие проблемы.