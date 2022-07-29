Представляя проект создания академического городка, предусмотренного Законом Республики Армения «Об утверждении Государственной программы развития образования до 2030 года», заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян отметил, что академгородок, располагая современной, виртуальной социальной и физической инфраструктурой обеспечит расширение сетевого сотрудничества между образовательными учреждениями, научными и производственными организациями.

«Ожидается, что в результате комплексных мер число иностранных студентов в Армении (на данный момент — около 7600 человек) удвоится», — сказал Артур Мартиросян.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян подчеркнул, что академический городок по своему характеру, физической инфраструктуре и содержанию должен представлять новый стандарт не только в масштабах Армении, но и быть доступным для наших соотечественников из диаспоры, а также для иностранных студентов.

Представители исполнительной власти посчитали важным, чтобы любой учащийся, показавший высокие успехи в системе профессионального и высшего образования, но социально незащищенный, не остался бы вне образовательной программы и мог получать государственную стипендию.