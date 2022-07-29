Несмотря на ожидаемое негативное влияние на экономику Армении со стороны экономики основного торгово-экономического партнера России, индекс экономической активности в первом полугодии вырос примерно на 12 %, притоки капитала и от туризма стали положительным «шоком» для экономики. Правительство в этом году по-прежнему прогнозирует 7-процентный экономический рост, и если нынешние темпы сохранятся, то весьма вероятен и больший рост.

О возможном государственном содействии отраслям, пострадавшим на фоне укрепления драма, о государственном долге и о других вопросах «Арменпресс» беседовал с начальником управления макроэкономической политики Министерства финансов Армении Эдуардом Акопяном.

— По итогам первого полугодия зафиксирован показатель экономической активности в 11,8 %. Этот рост в основном был обеспечен за счет сферы услуг, 26,9 %. Что означает этот показатель, что способствовало ему?

— 12-процентный рост экономической активности за 6 месяцев. Большая его часть приходится на сектор услуг, но услуги сами по себе не объясняют роста экономической активности. У нас есть положительная динамика и в других отраслях, кроме сельского хозяйства. Ожидания развития экономики года были пессимистичными, но на самом деле мы получили ситуацию, когда положительные риски стали предметными, и мы имели высокий экономический рост. Что является причиной этого? В начале года все профессиональные институты прогнозировали экономический рост Армении на уровне около 2 %. Есть российско-украинский конфликт со всеми его негативными последствиями, ожидаемые глубокие рецессии в РФ, что, безусловно, должно было сказаться и на экономике Армении. Россия является важным торгово-экономическим партнером Армении по нескольким «каналам»: экспорт-импорт, туристические потоки, денежные переводы, иностранные инвестиции. Ожидания в этом отношении были негативными. Однако, начиная с 4-го месяца, мы видим довольно внушительные приросты по всем этим направлениям. Наблюдается положительная динамика по экспорту в Россию, денежным переводам из России, иностранным инвестициям и туризму, причем последний лежит в основе этих изменений. Эти развития привели к тому, что у нас появился приток туризма и капитала в нашу страну, что стало, так сказать, «положительным шоком» для экономики. Есть довольно впечатляющие развития в 4-5 направлениях, связанных с сектором туризма, особенно в сфере услуг, размещения — гостиницы, рестораны, недвижимости, в финансовой системе, в сфере транспорта.

То есть, мы можем сказать, что эти пессимистические прогнозы не сбылись благодаря международным притокам капитала и людей, которые воспользовались здесь услугами?

— Да, речь идет о международных притоках людей и капитала. Другими словами, в Армению переехали люди, некоторые компании. Люди привезли с собой капитал. Кроме того, есть и определенный приток иностранной валюты в Армению, что создало дополнительный спрос в сфере услуг. Поэтому у нас такие высокие темпы роста.

— Однако риски в стране нашего основного торгово-экономического партнера, Российской Федерации, сохраняются. Что ожидается, как развития в российской экономике и мировой экономике могут повлиять на экономику Армении?На днях Международный валютный фонд, один из ключевых институтов прогнозирования глобального развития, опубликовал свои новые прогнозы под названием «Мрачно и еще более неопределенно», что уже говорит о многом. Иными словами, российско-украинский конфликт, а также беспрецедентные санкции, примененные к Российской Федерации, создали среду, создавшую в мире угрозу стагфляции, которая представляет собой одновременное возникновение инфляции и роста безработицы. Инфляция родилась из-за того, что в условиях конфликта резко поднялись цены на энергоносители и продукты питания. А поскольку мир, особенно западный мир, не видел подобной инфляции за последние 30-40 лет, Центральные банки пытаются противодействовать этим инфляционным явлениям ужесточением денежно-кредитных условий и повышением процентных ставок. На фоне этого есть и фактор Китая, где вступили в силу жесткие антикоронавирусные ограничения, а Китай является одной из ключевых экономик спроса. Суммируя эти факторы, мы получаем картину пересмотра прогнозов экономического роста в сторону понижения практически по всем направлениям в Европе, США и в других регионах. Что касается России, то ожидаемое ранее снижение было пересмотрено в положительную сторону, то есть сейчас ожидается меньшее снижение. Раньше прогнозировалось 8-10-процентное снижение, теперь 6-процентное. Однако на 2023 год они углубили прогнозы снижения. Поскольку речь идет о важных экономиках-партнерах мира и Армении, корректировка прогноза их роста в сторону понижения будет иметь определенные негативные последствия для Армении. Однако, поскольку у нас есть противодействующий фактор — приток людей и капитала, ключевой вопрос — как долго продлится российско-украинский конфликт, и как долго мы будем наблюдать столь же высокие темпы притока людей и капитала? В зависимости от этого мы можем понять, как это повлияет на нас. В начале года по проекту государственного бюджета мы ожидали 7-процентный экономический рост, в настоящее время это выше, и уже со среднесрочным планом расходов мы продолжаем поддерживать наши ожидания, цель 7 %. Другими словами, мы считаем вероятным 7-процентный рост в этом году. При сохранении текущих темпов возможно и некоторое превышение этого роста. На данный момент пересмотров нет, но мы должны отметить, что у нас высокая неопределенность, что предполагает ежедневный мониторинг, который позволит нам учитывать новые факторы и делать новые оценки ожиданий.

— Если сбудется прогноз о 6-процентном спаде в России, как это отразится на экономическом росте Армении?- Такого экономического потрясения в мире еще не бывало. Все оценки, в том числе и наши, указывали на то, что Россия является ключевым внешним фактором, влияющим на нашу экономику. Изменение на 1 %, замедление или ускорение экономического роста оказывает влияние на экономику Армении. Так было всегда, и во время мирового кризиса, и в 2014-2015 годах, когда к России были применены первые санкции. Но сейчас ситуация иная, потому что каналы передачи работают в обратную сторону. Иными словами, изменения в этом росте, которые должны были иметь отрицательные последствия для экономики Армении, в основном стали положительными. И если бы ожидалось, что на фоне падения доходов в России должны были сократиться и денежные переводы, несколько снизился бы спрос на наш экспорт, сюда бы потекло меньше инвестиций, но на самом деле этого не произошло. Поэтому ситуация позволяет говорить о том, что эти исторические связи изменились как минимум на этот год, а как это проявится в будущем, зависит от исхода конфликта.

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Интервью вела Анна Григорян

Фото: Михитара Хачатряна