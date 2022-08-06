Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс подробно рассказал о телефонных разговорах госсекретаря Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

В беседе с премьер-министром Пашиняном Блинкен заверил, что «США внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг него. Он призвал к прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном для решения вопросов, связанных или вытекающих с Нагорного Карабаха», — говорится в заявлении Прайса.

В телефонном разговоре с президентом Азербайджана Блинкен «призвал к деэскалации», вновь призвав начать прямой диалог с Арменией.