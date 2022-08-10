Сборные Армении и Узбекистана победили сборные Нидерландов и Испании в последнем туре 44-й Всемирной шахматной олимпиады, набрав по 19 командных очков. Узбекистан занял первое место по дополнительным показателям.

Молодежная сборная Индии победила шахматистов из Германии со счетом 3-1, получив бронзовые медали.

Сборная Индии, лидировавшая перед последним туром Всемирной шахматной олимпиады среди женщин, уступила со счетом 1-3 сборной США, в результате чего вышли вперед и возглавили таблицу сборные Украины и Грузии, набравшие по 18 очков.

По дополнительным показателям украинские шахматистки получили золотые медали, а грузинские — серебряные. Индийские шахматистки опередили по дополнительным показателям Казахстан и США, завоевав бронзу.

Индия также выиграла кубок Гаприндашвили, заняв четвертое место в общем зачете и третье в женском. США (5+4=9 в сумме) и Индия-2 (3+8=11) заняли второе и третье место.

Гукеш Доммараджу, шахматист молодежной сборной Индии выиграл золотую медаль в индивидуальном за выступление на первой доске с результатом 9/11 и перформансом 2867 баллов Эло. Нихал Сарин (Индия-2, 7.5/10, перформанс 2774), Дэвид Хауэлл (Англия, 7.5/8, перформанс 2898), Жахонгир Вахидов (Узбекистан, 6.5/8, перформанс 2813) и Матеуш Бартель (Польша, 8.5/10, перформанс 2778) выиграли золотые медали на других досках.

Легендарная МГ Пиа Крамлинг выиграла золотую медаль за выступление на первой доске сборной Швеции: 9.5/11 с перформансом 2532 баллов Эло. МГ Нино Бациашвили (Грузия, 7.5/10, перформанс 2504), ЖММ Оливия Кёлбаса (Польша, 9.5/11, перформанс 2565), Бат-Эрдене, Мунгунзул (Монголия, 8.5/10, перформанс 2460) и ЖМГ Яна Шнайдер (Германия, 9/10, перформанс 2414) выиграли золотые медали на других досках.

Судьба медалей в открытом зачете решалась в матчах Армения (12-е по рейтингу, 17 очков) — Испания (4-е по рейтингу, 15 очков) и Узбекистан (14-е по рейтингу, 17 очков) — Нидерланды (7-е по рейтингу, 15 очков). Шахматисты Армении и Узбекистана были в хорошей форме, но на всех досках, кроме партии Жавохира Синдарова и Бенджамина Бока, уступали противникам по рейтингу.

Габриэл Саргсян на первой доске победил Алексея Широва.

Всем известно, что Широв играет творчески в стиле молодого Таля, но на этот раз осложнения, вызванные захватившей его идеей складывались не в пользу гроссмейстера из Риги. Габриэл Саргсян, в самых лучших традициях Акибы Рубинштейна, стал армянским металлическим прессом давить позицию черных.

После четырех ничьих на старте турнира Саргсян в шестом туре уступил Гукешу, но на финише набрал 4.5 из 5 возможных, победив таких звезд как Фабиано Каруану, Пенталу Харикришну, Шахрияра Мамедъярова и, наконец, Широва! Решающий перевес, добытый в результате фантастического тактического удара, заметно облегчил задачу шахматистам нашей сборной, которым оставалось зафиксировать ничьи на своих досках. Эффективная матчевая стратегия!

В матче команд Узбекистана и Нидерландов, наоборот, на всех досках шла сложная, упорная борьба. В итоге Узбекистан победил со счетом 3:1 и догнал сборную Армению, которая на этот момент уже победила испанцев. По дополнительным показателям чемпионом Всемирной шахматной олимпиады стал Узбекистан.