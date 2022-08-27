Учитывая серьезные вызовы, с которыми сталкивается сегодня весь мир в вопросе продовольственной безопасности, новый проект в сфере сельского хозяйства Армении, который будет реализован совместными усилиями Евразийского банка развития (ЕАБР), правительства Армении и ЗАО «Еремян Фарм», более чем актуален. Тем более, что развитие сельского хозяйства является одним из приоритетов нашего правительства.

Именно с целью обеспечения продовольственной безопасности, а также устойчивого экономического развития Армении в области агропромышленного комплекса, недавно был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве.

«Модернизация агропромышленного комплекса с использованием инновационных технологий обеспечит производство высококачественной сельскохозяйственной продукции, что в свою очередь будет иметь не только экономическое, но и социальное значение для нашей страны», — прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве вице-премьер Армении Мгер Григорян.

В соответствии с этим документом, со стороны ЕАБР правительству нашей страны будет оказываться содействие посредством финансирования проектов в области агропромышленного комплекса, способствующих углублению переработки сырья и увеличению добавленной стоимости производимой продукции. Дело в том, что в конце 2021 года ЕАБР принял Стратегию развития в Республике Армения на 2022-2026 гг, одним из приоритетов которой как раз и является обеспечение продовольственной безопасности сектора АПК, а также содействие снижению зависимости страны от импорта ключевых агропромышленных товаров. Ну и плюс — развитие мегапроекта Евразийской товаропроводящей сети, обеспечивающей развитие логистики продовольствия, торговой деятельности малых и средних предприятий.

И вот уже, в рамках реализации своей страновой стратегии в Армении, ЕАБР начал финансирование инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания. Этот масштабный инвестпроект реализуется группой компаний «Еремян Проджектс» в сфере животноводства и полностью соответствует задачам «Программы развития скотоводства в Армении на 2019-2024 гг».

Внедряя новую культуру современного животноводства

Общая стоимость этого проекта оценивается в 31 млн долларов, из которых порядка 25 млн долларов ЕАБР в рамках кредитного договора направит на развитие полного цикла производства. Речь, в частности, о замене низкодоходных животных племенным крупнорогатым скотом, расширении сельхоз площадей для производства кормовых культур и модернизации активов для увеличения объемов производства мясной и молочной продукции.

«Проект с группой компаний «Еремян Проджектс» — это проект, направленный на развитие стратегической отрасли АПК Республики Армении. И заодно несущий значимые экономические и социальные эффекты, такие, как развитие сельских территорий, на которых проживает 36% населения Армении, создание 300 новых рабочих мест, увеличение объема ВВП и обеспечение населения востребованными продуктами питания», — оценил экономические эффекты от реализации нового проекта председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, добавив, что благодаря заключенному трехстороннему меморандуму, работа ЕАБР по развитию АПК в стране будет координироваться сразу в трех плоскостях: государственная необходимость — бизнес-заинтересованность — обеспечение доступного финансирования.

Гендиректор же группы компаний «Еремян Проджектс» Давид Еремян назвал этот проект беспрецедентным как для самой компании, так и для всей отрасли животноводства Армении.

«Данной программой мы берем на себя ответственность за внедрение новой культуры современного животноводства и молочного производства в Армении. Мы будем создавать современные фермы, оснащенные инновационными технологиями последнего поколения. Надеюсь, что в скором времени мы увидим результаты этого проекта и докажем, что в Армении может быть конкурентоспособное животноводство и молочное производство», — пообещал руководитель «Еремян Проджектс».

Концепция «От семян к столу»

На сегодня группа компаний «Еремян Проджектс» является одним из лидеров как в сферах общественного питания, ресторанного бизнеса и сервиса, так и профессионального образования, сельского хозяйства и производства продуктов питания. Ресторанные бренды, которые она объединяет (сеть ресторанов «Таверна Ереван», «Лаваш», «Шереп», «Таверна Ереван Риверсайд», «Смокинг шеф», «Ливингстон», «Casa Nostra», «Seasons», «Renommee») стали уже визитной карточкой армянской столицы в сфере ресторанного бизнеса.

С 2019 года компания для обеспечения замкнутого цикла производства запустила и реализует новую стратегию бизнес-развития, основанную на концепции «От семян к столу». В рамках этой концепции в Дилижане Тавушской области компания открыла свиноферму, завезя в Армению чистокровных канадских свиней: ландрас, йоркшир, дюрок. Сегодня там насчитывается около 380 голов свиноматок, а общая производительность фермы составляет порядка 10 тыс. голов в год. Само же хозяйство может содержать одновременно от 3,5 до 4 тыс. свиней.

Параллельно в Джермуке Вайоц Дзорской области была создана животноводческая ферма, оснащенная современными технологиями и оборудованием, где разводятся импортированные из Европы чистопородные племенные коровы, такие, как флекви, гольштейн, ангус и джерси.

«Сейчас у нас есть 320 молочных и 100 мясных коров, и за это время мы получили 120 телят. С точки зрения производства молока цифры, действительно, впечатляющие — 3 тыс. литров молока в день, а годовой объем производства составляет свыше 1 млн литров молока и 270 голов телят. Я неслучайно представляю эти цифры. Дело в том, что в течение многих лет в Армении существовал стереотип о том, что сельское хозяйство является экономически неприбыльным и затратным бизнесом. На примере двух наших ферм мы фактически доказали обратное, поскольку благодаря эффективному управлению, точным расчетам и четкой организации работы сумели достичь серьезных результатов», — констатировал гендиректор «Еремян Проджектс».

Наряду с задействованием ферм, была также запущена в общине Аралез Араратского региона кормовая мельница, где получают оптимальную кормовую смесь, которая после соответствующей обработки поставляется на корм племенным животным свиноводческих и скотоводческих ферм «Еремян Проджектс».

Улучшит экспортный потенциал

И вот сейчас на старте новый масштабный проект при финансировании ЕАБР — смарт-ферма, которая будет построена в общине Ташир Лорийской области с охватом территории в 29 га. Если говорить цифрами, то проект включает строительство молочно-товарной фермы на 1200 голов племенного скота и свинофермы на 6 тыс. голов, что позволит увеличить объемы производства молока до 11 тыс. тонн, то есть дополнительно на 1,6% в год. Как отмечают в самой компании, наращивание собственных мощностей потенциально может содействовать импортозамещению, сократив примерно на 7% объемы импортируемого сейчас молока, и заодно способствовать улучшению уровня обеспеченности Армении в молоке на 1,4% (текущий уровень обеспеченности в молоке – 82%).

«Пилотная программа, которая будет реализована правительством Армении при поддержке Евразийского банка развития, однозначно станет новым этапом в развитии сферы агропромышленного комплекса, а также в целом повысит конкурентоспособность. Кроме того, программа станет поддержкой для частного сектора и, уверен, улучшит наш экспортный потенциал», — отметил министр экономики Ваан Керобян.

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На наш вопрос, каким конкретно инструментом содействия правительство намерено поддержать «Ереван Проджектс» при реализации нового инвестпроекта, глава Минэкономики ответил, что речь идет о субсидировании государством инвестиционных расходов по созданию проекта в рамках «Программы предоставления поддержки инвестиционным программам, осуществляемым в отрасли животноводства Республики Армения».