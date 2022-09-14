Более десятка депутатов Европарламента направили письмо Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, чтобы ЕС предпринял немедленные шаги для защиты Армении от агрессии Азербайджана.

Как передает «Арменпресс», в письме депутаты подчеркнули, что необоснованная агрессия против суверенной территории Армении с 13 сентября 2022 года является очередным грубым нарушением Азербайджана Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта и трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Они напомнили, что на данный момент армянская сторона официально подтвердила о 49 погибших, данные уточняются.

«Учитывая явную, заранее спланированную, преднамеренную агрессию Азербайджана, ЕС необходимо предпринять решительные и адекватные действия, шаги для немедленного прекращения агрессии Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Армении и предотвращения дальнейшей эскалации. Мы считаем, что ЕС должен срочно и многоуровнево вмешаться, чтобы остановить агрессию Азербайджана и гарантировать, что она не повторится, путем использования эффективного санкционного механизма. Наш долг — защитить Армению и армянский народ, живущие под постоянной угрозой непрекращающейся агрессии и войны Азербайджана», — подчеркнули депутаты Европарламента.

Они также попросили Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля как можно скорее сообщить им, какие конкретные шаги они предпримут для ответственной и эффективной защиты Армении.

Среди депутатов, обратившихся к Боррелю, — Эммануил Франкос, Ларс Патрик Берг, Беата Кемпа, Ева Кайли, Костас Мавридес и другие.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберных винтовок в сторону армянских позиций, расположенных в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник применил и БПЛА. Позже Азербайджан продолжил агрессию и по другим направлениям.

Количество жертв с армянской стороны на данный момент составляет 49 человек.

В ночь с 13 на 14 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжала оставаться напряженной. В частности, противник использовал ударные БПЛА в направлении Джермука