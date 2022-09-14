Председатель Национального собрания Армении официально обратился к международным партнерам, сообщив им об интенсивных ударах вооруженных сил Азербайджана наносимых с 13 сентября по всей протяженности армяно-азербайджанской границе.

«Азербайджан обстреливает армянские позиции в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниса, Ишханасара, Джермука и прилегающие населенные пункты, используя БПЛА и минометы», — как передает «Арменпресс», отмечено в сообщении.

Спикер Национального собрания Армении сообщил, что азербайджанские силы также преднамеренно наносят удары по гражданским инфраструктурам.

«С армянской стороны есть жертвы, в том числе и мирные жители, мы понесли значительные потери военной техники. Вооруженные силы Азербайджана не прекращают попыток наступления», — подчеркивается в обращении.

Спикер НС обратил внимание международных партнеров на то, что в последние дни военно-политическое руководство Азербайджана упорно создавало информационную базу для этой военной провокации, ежедневно распространяя ложную информацию о «предполагаемых обстрелах с армянской стороны».

Ален Симонян напомнил, что такое поведение является уже знакомым азербайджанским стилем, который применялся и после 44-дневной войны 2020 года.

«В связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Республики Армения правительство Армении обратилось в Совет Безопасности ООН, в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и к Российской Федерации вмешаться на основе двустороннего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Очевидно, что такие вопиющие и незаконные действия Азербайджана стали возможны из-за молчания международного сообщества. Отсутствие адресного реагирования и адекватных действий привело к еще более наглой агрессии властей Азербайджана», — заключил Ален Симонян, призвав принять меры для решения этого жизненно важного вопроса и способствовать прекращению агрессии Азербайджана, подрывающей стабильность и безопасность всего региона.

Спикер НС Армении официально обратился к Председателю Межпарламентского союза Дуарте Пачеко, к Генеральному секретарю Мартину Чунгонгу, Председателю Совета ПА ОДКБ Вячеславу Володину, Председателю Совета МПА СНГ Валентине Матвиенко и к Председателю Совета Европарламента Роберте Метсола.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберных винтовок в сторону армянских позиций, расположенных в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник применил и БПЛА. Позже Азербайджан продолжил агрессию и по другим направлениям.Количество жертв с армянской стороны на данный момент составляет 49 человек.