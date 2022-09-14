Вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции, расположенные в направлении Джермука и Верин Шоржи, а также приграничные населенные пункты.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян.

«Министерство обороны Азербайджана, придерживаясь своего стиля распространения откровенной лжи, опубликовало сообщение, что в ночь с 13 на 14 сентября армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции. Это очередная дезинформация, которая, как мы уже убедились, служит информационной базой для осуществления военной агрессии против суверенной территории Республики Армения», — заявил пресс-секретарь Минобороны РА.

По словам Арама Торосяна, этой ночью азербайджанские вооруженные силы, нанося удары по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры, применили ударные БПЛА, утром начали интенсивный обстрел боевых позиций и приграничных населенных пунктов, расположенных в направлении Джермука и Верин Шоржи.

«Противник получает достойный ответ. Вооруженные силы Республики Армения полностью выполняют поставленные перед ними боевые задачи. По состоянию на 12:00 интенсивность боевых действий на остальных направлениях значительно ослабла. Принимая во внимание, что видеоматериалы азербайджанской пропагандистской машины, как и во время 44-дневной войны, широко распространяются в различных социальных сетях, призываем воздерживаться от каких-либо ссылок на них, не говоря уже об их распространении», — сказал Арам Торосян.

Министерство обороны продолжит регулярно публиковать официальные отчеты о развитии ситуации.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберных винтовок в сторону армянских позиций, расположенных в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник применил и БПЛА. Позже Азербайджан продолжил агрессию и по другим направлениям.Количество жертв с армянской стороны на данный момент составляет 49 человек.