Доступ в город Джермук в настоящее время ограничен.

Об этом «Арменпресс» сообщил вице-мэр Джермука Вардан Саркисян.

Из его слов следует, что паники в городе нет, но есть определенная напряженность, ситуация стабильная.

«Власти города не провели эвакуации, желающие, сами покинули город, а те, кто не хотел уезжать, живут, борются. В городе есть бомбоубежища», — сказал он.

Вице-мэр также сообщил, что закрыты школы и детские сады. Все медицинские учреждения работают.

Отвечая на вопрос, организованы ли отряды самообороны, он сказал: «Поскольку мы находимся на границе, инициативы по самообороне были всегда».Министерство обороны Армении сообщило, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают позиции, расположенные в направлении Джермука и Верин Шоржи, а также приграничные населенные пункты.