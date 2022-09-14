Председатель Национального собрания Армении официально обратился к международным партнерам, сообщив им об интенсивных ударах вооруженных сил Азербайджана, наносимых с 13 сентября по всей протяженности армяно-азербайджанской границе.

Как передает «Арменпресс», председатель НС Армении сообщил, что азербайджанские силы преднамеренно наносят удары и по гражданским инфраструктурам.

«С армянской стороны есть жертвы, в том числе и мирные жители, мы понесли значительные потери военной техники. Вооруженные силы Азербайджана не прекращают попыток наступления», — говорится в обращении спикера.

13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь из артиллерии и крупнокалиберных винтовок в сторону армянских позиций, расположенных в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник применил и БПЛА. Позже Азербайджан продолжил агрессию и по другим направлениям. Количество жертв с армянской стороны на данный момент составляет 49 человек.