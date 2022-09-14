В Музее-институте Геноцида армян проходит трехдневная международная научная конференция «Смирна на орбите Геноцида армян и греков. Истребление, поджоги и депортация (сентябрь 1922 г.)».

Как передает «Арменпресс», в конференции участвуют геноцидоведы, историки, этнографы, искусствоведы, психологи и правоведы из Армении, Греции, Ливана, США, Канады, Нидерландов, Италии и Чехии.

Директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян напомнил, что 100 лет назад, в 1922 году, произошла резня армян и греков Смирны, которая считается одним из последних актов Геноцида армян, во время которого вся армянское и греческое культурное наследие Смирны (современный Измир) было уничтожено, было истреблено множество людей.

«Прошло 100 лет, и необходимо еще раз вернуться к тем событиям, что мы и сделаем вместе с армянскими экспертами в гуманитарной сфере и международными гостями. В конференции примут участие 40 спикеров из Армении и 8 разных стран», — сказал он.

Ректор Бейрутского университета «Айказян» Пол Айдостян подчеркнул, что он находится здесь, сознавая значение конференции.

«Эта конференция важна, потому что человечество должно знать не только о богатствах и благах прошлого, но и о бедствиях. Смирна примечательна тем, что там судьба объединила различные народы, особенно греков и армян, они были уничтожены, сожжены и депортированы. Исследования этой конференции раскроют историческую, духовную, политическую и экономическую жизнь Смирны. Мы еще раз рассмотрим все это и убедимся, что армяне потеряли важный центр», — сказал Пол Айдостян.В рамках конференции была открыта одноименная временная экспозиция. Тринадцать стендов на двух языках (армянский и английский), представляют различные экспонаты из научных фондов Музея-института Геноцида армян, семейных архивов потомков выживших, также и из других собраний.