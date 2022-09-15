15 сентября министр обороны Армении Сурен Папикян принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. На встрече присутствовала и глава Представительства ЕС в Армении, посол Андреа Виторин.

Как передает «Арменпресс», о встрече Сурен Папикян сообщил на своей странице в Facebook.

Выразив признательность за быстрое реагирование на ситуацию и посещение региона, Сурен Папикян представил ситуацию, сложившуюся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, совершенной 13 сентября.

Министр подчеркнул, что широкомасштабная агрессия является заранее спланированной азербайджанской провокацией. В плане разрешения ситуации он подчеркнул необходимость оценок агрессии международным сообществом, в том числе и ЕС. Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии представил позицию ЕС о немедленном прекращении боевых действий, подчеркнув необходимость разрешения всех существующих разногласий исключительно дипломатическими инструментами. Тойво Клаар также подтвердил приверженность ЕС содействию восстановления переговорного процесса между сторонами и достижению договоренностей.